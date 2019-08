La BCC San Gabriele perde contro l'Antoniana e cede il secondo posto in classifica, scivolando in quarta piazza in coabitazione con l'Arabona. Le ragazze dell'Antoniana hanno vinto 3-1 (26-24/18-25/12-25/10-25) lo scontro diretto che si è disputato nella palestra del Centro Sportivo San Gabriele, confermandosi come squadra di primo livello e lanciandosi all'insegna dell'Orsogna capolista.

Erano partite bene Di Santo e compagne, vincendo il primo set con una prestazione molto agguerrita. Nel secondo parziale, dopo essere andate sul 13-9, non sono più riuscite ad esprimere il loro gioco, con molte difficoltà in attacco e tante imperfezioni in difesa. "L'unica a rimanere sempre in partita è stata Giada Russo - commenta il team manager Ettore Marcovecchio -, con la squadra che ha avuto un vero e proprio blackout. Nelle fila dell'Antoniana , invece, Sara Cipriani ha disputato una partita eccellente, mettendo in crisi muro e difesa".

Le vastesi allenate da Maria Luisa Checchia proveranno a rifarsi domenica prossima, nell'ultima giornata del girone d'andata da disputare in trasferta contro il Cus L'Aquila.