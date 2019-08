Si è riunito nella serata di ieri il comitato civico Insieme per Celenza sul Trigno, lista di maggioranza nell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Andrea Venosini, per discutere delle dimissioni di quattro consiglieri dello stesso schieramento (qui la notizia).

"I presenti - si legge in una nota - hanno discusso di come il movimento in otto anni dalla nascita ha saputo proporre un modo nuovo di fare politica: tra la gente, facendo qualcosa che nessuno era abituato a vedere e fare, incontrandosi e discutendo con la gente per cercare in ogni modo le migliore soluzioni che sapessero guardare ad un’idea nuova di paese, che sapesse guardare al futuro delle giovani generazioni. I presenti all’incontro si sono interrogati sulle dimissioni dei 4 consiglieri, che hanno portato di fatto al commissariamento del comune di Celenza Sul Trigno".

Ciò che è emerso durante l’incontro è "la volontà del movimento Insieme per Celenza di andare avanti, perché venga portato a compimento il programma interrotto dalle dimissioni dei quattro consiglieri".

Gli stessi rappresentanti del movimento hanno poi redatto un documento di solidarietà al sindaco Venosini: "Il movimento Insieme per Celenza su Trigno, alla luce delle dimissioni di 4 dei 5 consiglieri eletti, (Luigi Valentini, vicesindaco, Aurora Felice assessore, Alessandra Di Iorio, ex vicesindaco e Antonio Antenucci, ex assessore), ad esclusione del sindaco, dimissioni presentate in comune il 15 gennaio 2016, assolutamente non concordate e non condivise dal movimento stesso, nonché con motivazioni tese solo a portare al commissariamento del Comune di Celenza sul Trigno e a denigrare la persona e l’operato del sindaco Venosini, che di fatto hanno sancito la sfiducia allo stesso, prende le distanze da quanto messo in atto dai consiglieri dimissionari. Il Movimento non condivide le modalità delle dimissioni presentate dai 4 consiglieri in quanto non sono state discusse con il movimento stesso e ritiene che potevano essere percorse altre strade al fine di evitare il commissariamento del Comune. Alla luce del continuo ed instancabile operato in questi anni del Sindaco Venosini, che, anche nel giorno a lui riservato per la sfiducia era in comune per coordinare l’attività amministrativa, lavoro che di fatto ha permesso alla comunità tutta di raggiungere importanti risultati, il movimento Insieme per Celenza sul Trigno esprime la propria solidarietà e rinnova in pieno la fiducia verso la sua persona e verso il suo operato. Il movimento Insieme per Celenza invita il sindaco Venosini a rendicontare pubblicamente sullo stato delle cose".