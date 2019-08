Neve e fuoco in via Grasceta a San Salvo. L'insolita accoppiata è andata in scena all'alba, quando un'automobile è stata data alle fiamme all'interno del cortile di un condominio della zona. Il rogo è stato appiccato tra le 4.30 e le 5: il fuoco ha danneggiato un'Alfa Romeo 146. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di San Salvo e i vigili del fuoco di Vasto che hanno domato l'incendio.

Non ci sono dubbi sull'origine dolosa; le forze dell'ordine stanno indagando su quanto accaduto. Il veicolo era fermo da diverso tempo, in attesa di riparazione; il proprietario non ha precedenti. Si escludono per ora atti di ritorsione; la pista seguita è quella della del dispetto per motivi personali.