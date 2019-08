È stata rinviata la partita del campionato di Eccellenza tra Vastese e Martinsicuro. A comunicarlo con una nota è la società biancorossa. Questa mattina lo stadio Aragona si presenta completamente imbiancato dopo la nevicata della notte e delle prime ore del giorno. La gara verrà recuperata mercoledì 20 gennaio.

Non si disputerà neanche la partita in programma al Davide Bucci tra l'U.S. San Salvo e R.C. Angolana. La decisione è stata presa alle 14. Nessun problema, invece per il Cupello, che giocherà in trasferta contro l'Acquaesapone.

In promozione rinviata la sfida Palombaro-Casalbordino. Confermata, invece, la partita tra Vasto Marina e Castello 2000. "Sul campo non c'è neve - spiega il segretario Dino Monteferrante -, ci sono solo diverse pozzanghere. Sarà l'arbitro a decidere se ci sono le condizioni per giocare".

Saranno molte, viste le condizioni meteo, le sfide dei campionati di Prima, Seconda e Terza categoria a subire rinvii.