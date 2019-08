Oltre 12 ore senza corrente elettrica; il 2016 non ha portato miglioramenti. Accade a Fresagrandinaria, dove circa 40 famiglie distribuite nelle contrade Pagliarini e Guardiola stanno subendo il grave disservizio da ieri notte. Come raccontano alcuni cittadini coinvolti, i disservizi sono iniziati intorno alle 2 con alcuni sbalzi; poi, lo stop totale.

Esasperati gli abitanti della zona per un disagio denunciato da tempo. Il problema infatti si ripresenta a ogni ondata di maltempo, l'ultima volta a fine novembre. Con il drastico calo delle temperature la situazione si fa ancora più seria considerando l'impossibilità di usare i riscaldamenti.

"C'è anche un'attivita commerciale coinvolta – precisa uno degli abitanti della zona – Il guasto è in contrada Guardiola. Non sappiamo piu che fare, è una vergogna".

Problemi simili anche a Cupello, in contrada Colleminuccio, dove la corrente manca da 11 ore.