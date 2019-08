Non ancora è finita la festa a San Salvo per la vittoria della Coppa Italia d’eccellenza abruzzese. Ieri alle 19:00 la squadra, i dirigenti ed i tifosi biancazzurri si sono stretti ancora una volta tutti intorno al trofeo tanto atteso, in compagnia del sindaco Tiziana Magnacca e della sua giunta alla Porta della Terra. Ognuno, a suo modo, ha speso una parola nei confronti di questo successo che, per una realtà come quella dell’U.s. San Salvo, risulta essere un traguardo importante, ma solo il primo che Marinelli e compagni vorranno raggiungere in questa stagione. Dalla soddisfazione per quanto fatto sino ad ora, all’omaggio nei confronti di chi, in questi anni, ha lavorato per far crescere questa società, l’incontro è andato avanti tra applausi, sorrisi e riconoscimenti a due giorni dall’importante sfida con la Renato Curi Angolana.

“Lo scorso anno eravamo ed eravate tornati da Ortona con le lacrime agli occhi. Oggi finalmente siamo tutti sorridenti e contenti per questo risultato- ha affermato il sindaco Tiziana Magnacca- e San Salvo ci sta facendo abituare ad essere i primi. Quello che questa città sta facendo per portare in alto il suo nome è qualcosa di fantastico e in futuro gioie come queste ricapiteranno”. Oltre a pensare a quello che per alcuni aspetti fa già parte del passato, lo sguardo dei biancazzurri è rivolto verso il futuro, verso quel sogno chiamato serie D sul quale mister Rufini e la sua squadra intendono ancora puntare. E a ribadirlo, oltre che al presidente Di Vaira, ci ha pensato lo storico presidente Minicucci: “Giorni fa in una trasmissione ho sentito qualcuno mettere in discussione il fatto che questa città sia pronta per la serie D. Una squadra che viene seguita da mille spettatori in trasferta in una finale di Coppa ditemi se non la merita una serie D”.

Dunque, oltre che ai prossimi impegni di Coppa, il San Salvo vuole fortemente cercare di risalire le posizioni di una classifica che attualmente lo vede come sesta forza del girone. I punti persi per strada sono stati tanti e forse anche troppi, ma questo comunque non vieta ai biancazzurri di provare a siglare ‘il miracolo’. Domani al Bucci arriverà un Angolana motivata a portarsi a casa i tre punti e, vedendo a quanto accaduto nella gara di andata, si preannuncia una sfida accesa. Quella sconfitta nella terza giornata (3-0) vuole essere ancora vendicata dal san Salvo e questo potrà avvenire domani, ma solo se Marinelli and Co. scenderanno in campo dando il cento per cento. All’appello mancheranno Di Pietro e Colitto (infortunati). Fischio d’inizio, come in tutti gli altri campi, fissato alle ore 16:30.

Tutte le sfide della ventesima giornata

Acqua e Sapone-Cupello

Alba Adriatica-Val di Sangro

Francavilla-Montorio

Miglianico-Sambuceto

Morro d’Oro-Celano

Paterno-Pineto

San Salvo-RC Angolana

Torrese-Capistrello

Vastese-Martinsicuro

La classifica

Vastese 45

Paterno 42

Pineto 35

Martinsicuro 33

Morro d'Oro 32

San Salvo 31

RC Angolana 29

Miglianico 26

Capistrello 24

Cupello 24

Alba Adriatica 24

Montorio 20

Sambuceto 21

Torrese 19

Francavilla 17

Val di Sangro 16

Celano 11

Acqua e Sapone 10