Il cammino verso la serie D è ancora lungo e non sarà di certo in discesa per la Vastese Calcio, capolista del girone con tre punti in più rispetto all’inseguitrice Paterno. Dopo la vittoria, se pur sofferta, conquistata domenica scorsa in trasferta contro l’ostico Montorio, i biancorossi domani torneranno all’Aragona per affrontare la ‘sorpresa’ Martinsicuro. Alle 14:30 il fischio d’inizio darà il via ad una sfida nella quale Giuliano e compagni inseguiranno un solo obiettivo: la vittoria.

Per i ragazzi di mister Colavitto sarà davvero importante ottenere i tre punti soprattutto perché la rivale Paterno sarà impegnata in casa contro il Pineto. Il Martinsicuro sino ad ora ha perso solo quattro volte in questa stagione, due volte in trasferta. Nel confronto del girone di andata a Martinsicuro finì 2-0 per gli ospiti che con le reti di D'Alessandro e Iaboni si misero in tasca la vittoria. I trentatré punti portati in cassaforte dai teramani, invece, ribadiscono che il match non dovrà essere sottovalutato da parte della Vastese, spinta anche dai tifosi a conquistare la vittoria.

Proprio giorni fa il direttivo Curva d’Avalos ha diramato un nota nella quale s’invita la città a venire allo Stadio. "I ragazzi della Curva d'Avalos- si legge- invitano il popolo biancorosso a stringersi ancora di più alla squadra del presidente Bolami. Siamo arrivati al momento cruciale del campionato e dobbiamo essere, da qui alla fine, l'uomo in più in campo per Giuliano e compagni. Pertanto- si legge ancora- fin dalla prossima importante gara di domenica con il Martinsicuro, chiediamo a tutti quelli che prenderanno posto in curva di partecipare attivamente al tifo portato dai ragazzi della d'Avalos. Non vogliamo più vedere quello che è successo nelle ultime partite, con tanti ragazzi seduti passivamente e a lamentarsi per le bandiere. Tutti insieme torniamo dove ci compete!".

Tutte le sfide della ventesima giornata

Acqua e Sapone-Cupello

Alba Adriatica-Val di Sangro

Francavilla-Montorio

Miglianico-Sambuceto

Morro d’Oro-Celano

Paterno-Pineto

San Salvo-RC Angolana

Torrese-Capistrello

Vastese-Martinsicuro

La classifica

Vastese 45

Paterno 42

Pineto 35

Martinsicuro 33

Morro d'Oro 32

San Salvo 31

RC Angolana 29

Miglianico 26

Capistrello 24

Cupello 24

Alba Adriatica 24

Montorio 20

Sambuceto 21

Torrese 19

Francavilla 17

Val di Sangro 16

Celano 11

Acqua e Sapone 10