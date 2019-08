Come da tradizione, il 16 gennaio, vigilia della festa di Sant'Antonio abate, la città si è animata con gli appuntamenti dedicati al santo patrono degli animali. Immancabile il canto de "Lu Sand'Andunie", con la comitiva "Il Cavaliere" che ha dato il via alla musica nel solito ritrovo di piazza San Pietro. Nella chiesa di Sant'Antonio abate la celebrazione della messa officiata dal parroco Don Antonio Totaro, Poi, sul sagrato della chiesa, la preghiera di benedizione degli animali seguita dai canti eseguiti dal gruppo del Circolo socio-culturale Sant'Antonio abate. Non poteva mancare il gruppo Vasto com'era, che in piazza Diomede, nonostante il freddo della serata, ha catturato l'attenzione di tanti spettatori.