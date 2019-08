La rincorsa alla normalità passa anche per i fangosi campi di calcio di Terza categoria. Se il 2015 calcistico si era chiuso con la brutta pagina di Roccaspinalveti, dove un giocatore del Furci ha aggredito l'arbitro [LEGGI], l'anno nuovo porta gol e spunti di tutt'altro tono.

Nel big match tra Carunchio 2010 e Atletico Cupello è infatti andato in gol per la prima volta nel campionato uno dei ragazzi ospitati dai centri d'accoglienza del territorio. Si tratta di Yusupha Bojang, del Ghana (si trova nel centro gestito dalla cooperativa Matrix), che ha siglato la rete del momentaneo 2 a 0 a favore dei padroni di casa (la gara terminerà 3 a 0). È già la sua presenza in campo la notizia. Le difficoltà nel reperire i documenti impedisce la partecipazione ai campionati degli ospiti dei centri di Carunchio, Lentella, Schiavi d'Abruzzo e Palmoli che sicuramente sarebbe una spinta in più verso l'integrazione.

In questo caso la società ci è riuscita, come spiega il presidente Donato Ranni: "Alla fine ce l'abbiamo fatta non senza difficoltà. Per un altro ragazzo non ci siamo riusciti, ma speriamo di farlo in breve. È un bel segnale, basta vedere il grande abbraccio collettivo che ha ricevuto dai compagni dopo il gol".

LA PARTITA - Sotto l'aspetto sportivo il 2016 non si poteva aprire peggio per l'Atletico Cupello capolista. La truppa di mister Carbonelli, con diversi assenti, non è mai entrata in partita collezionando solo un paio di occasioni.

Dall'altra parte invece i carunchiesi infilano l'ennesima vittoria consecutiva confermando il drastico cambio di rotta rispetto all'inizio del campionato che dopo tre giornate li vedeva ancora fermi a 0 punti. Ad aprire le marcature è stato un autogol di De Filippis, poi per i rossoblù – che hanno avuto altre numerose palle gol – segnano Bojang e Ritrivi. Nel finale di gara si sono avuti anche i primi fiocchi di neve che domani sicuramente condizioneranno le altre partite in programma.

Ranni non nasconde l'entusiasmo e "confessa" il segreto della squadra: "Abbiamo accorciato la classifica, impensabile se ricordiamo l'inizio del torneo con tre sconfitte. Siamo riusciti a invertire la tendenza con l'impegno e il gruppo. Nell'ultimo allenamento, con temperature bassissime, eravamo 21 persone in campo, cosa che è difficile vedere in categorie come questa".

In attesa delle altre partite della 10ª giornata di andata, l'Atletico continua a occupare il primo posto. Il Lentella potrebbe effettuare il sorpasso vincendo nella difficile trasferta di Furci. Intanto, il Carunchio 2010, grazie ai tre punti di oggi si è portato a un solo punto dai gialloverdi: tutto lascia pensare che non vorrà fermarsi qui.