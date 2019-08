È stato trasportato al San Pio da Pietrelcina di Vasto il 45enne che questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente sulla statale 16. Poco dopo le 6 del mattino, per cause in via di accertamento da parte della forze dell'ordine, l'operaio vastese, G.D. le sue iniziali, che faceva ritorno a casa dopo aver lavorato nel turno di notte, ha perso il controllo della sua vettura, un minivan Peugeot, mentre percorreva la statale 16 Adriatica in direzione Vasto. Il guidatore ha tentato di rimettersi in carreggiata ma la vettura è uscita fuori strada terminando la sua corsa contro un cilindro di cemento a protezione degli impianti di approvvigionamento dell'acqua nei pressi di un'abitazione. Nell'impatto la vettura, pesantemente danneggiata nella parte anteriore, è rimasta sollevata ed incastrata nella struttura di cemento.

Il forte rumore provocato dall'incidente ha richiamato l'attenzione dei residenti della zona che, usciti fuori per vedere cosa fossa accaduto, hanno prestato i primi soccorsi in attesa dell'arrivo dei sanitari del 118 e posizionato dei bidoni sotto la vettura rimasta sospesa a mezz'aria. L'uomo, tirato fuori dall'abitacolo della vettura, ha ricevuto sul posto le prime cure prima di essere trasportato in ospedale per gli accertamenti clinici. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, che hanno messo in sicurezza il veicolo, e una pattuglia della polizia.