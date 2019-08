Era a bordo della nave mercantile Arucas, attraccata nel porto di Punta Penna, quando, per cause al vaglio delle autorità marittime, è caduto dalla scala per l'accesso alla stiva ed è finito a terra. A rimanere coinvolto nell'incidente sul lavoro è stato C.G., 45 anni di Ancona, ispettore di un'agenzia che ha sede nel capoluogo marchigiano. Era a bordo della nave, battente bandiera maltese e diretta in Algeria, per ispezionare un carico di fertilizzante in pellet, quando è rimasto coinvolto nella caduta, finendo a terra nella stiva della nave.

Immediatamente soccorso, l'uomo, che non ha mai perso conoscenza, è stato poi trasportato al San Pio da Pietrelcina di Vasto. Sul posto anche gli uomini dell'Ufficio Circondariale Marittimo agli ordini del tenente di vascello Cosimo Rotolo. Dopo aver raccolto le testimonianze del personale a bordo il comandante della Guardia Costiera ha dato il via libera alla ripresa delle normali attività della nave, senza che si presentasse la necessità di sequestro per ulteriori accertamenti, anche considerato che non sono rimasti coinvolti membri dell'equipaggio.