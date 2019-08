Secondo stop consecutivo per l'All Games San Salvo calcio a 5 nella sfida contro l'Es Chieti che i biancazzurri confidavano di terminare con tutt'altro esito. I teatini, terzultimi in classifica e a caccia di punti salvezza, sono riusciti ad imporsi 6-1 nella palestra di via Verdi di fronte ad una squadra troppo nervosa e ancora priva di Di Ghionno ma con i rientranti D'Alonzo e Marcone.

I padroni di casa avrebbero l'occasione buona già dopo 5 minuti quando, per l'espulsione del portiere ospite, hanno potuto giocare in superiorità. A passare in vantaggio, invece, sono gli ospiti, sfruttando una disattenzione difensiva. Nel primo tempo l'Es Chieti va a segno altre tre volte, chiudendo sul 4-0. Nella ripresa i teatini si chiudono bene in difesa lasciando pochi spazi alla squadra di mister Lanza. neanche la carta del portiere di movimento riesce a riaprire una gara ormai compromessa e che vede il Chieti segnare ancora 2 golo. Solo nel finale è Marzocchetti a segnare l'unica rete dei sansalvesi per il 6-1 con cui finisce la partita.

Sabato prossimo la formazione del presidente Di Ghionno avrà l'occasione di rifarsi, ancora una volta tra le mura amiche, contro il Bignè Avezzano, appaiata ai sansalvesi a quota 23 in classifica, a 4 punti da una zona playoff che si allontana.