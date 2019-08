C’è grande soddisfazione in casa Virtus Vasto capeggiata dall’instancabile Massimo Giannnone, da Nicola Quintavalle e Paolo Acquarola per i grandi risultati fin ora ottenuti nei Campionati Allievi e Giovanissimi Regionali; infatti, le due squadre, allenate rispettivamente dal bravissimo Mister Massimo Vecchiotti e dal grande Mister Michele De Foglio, in collaborazione con il mister Donato Anzivino (che in questi giorni ha firmato per il Sambuceto ma resterà come collaboratore del settore giovanile), sono primi a punteggio pieno nelle rispettive classifiche. Nel campionato Allievi Regionali la squadra di Vecchiotti è riuscita nell’impresa di espugnare il campo del Penne con uno straordinario 5-2 con la tripletta del bomber Alessio Alberico che sta dimostrando di essere uno dei più forti attaccanti del campionato; e poi a seguire le reti dei giovanissimi Pierpaolo Della Morte e Giuseppe Natalini. Con questa vittoria la Virtus Vasto si candida prepotentemente alla vittoria finale per il titolo di Campione Regionale ed accedere alle Finali Nazionali.

Intanto nella categoria Giovanissimi Regionali i ragazzi di Michele De Foglio nonostante la loro giovane età, sono primi dopo aver battuto il coriaceo Manoppello con una bellissima rete del giovanissimo Davide Cicchini che da oltre 30 metri ha indirizzato il pallone all’incrocio dei pali. Il prossimo turno vede nella categoria Allievi Regionali lo scontro al vertice con il forte Poggio Degli Ulivi che si terrà sabato 16 gennaio al campo San Paolo alle ore 17.30, mentre i Giovanissimi Regionali andranno domenica a Pescara contro la Gladius .

Tutto questo è frutto di tanti sacrifici economici nonchè di una grande programmazione ed organizzazione; tutto questo è possibile principalmente grazie alla lavoro incessante della dirigenza della società, ed alla bravura e professionalità del grande Direttore Sportivo Lucio Rullo, il quale in pochi anni, è riuscito a far diventare la Virtus Vasto un importante punto di riferimento sia educativo che sportivo per i tantissimi giovani non solo Vastesi, ma di tutto il comprensorio.

Ricordiamo l’importante staff tecnico che il Direttore Sportivo Lucio Rullo è riuscito a formare: Donato Anzivino, oltre 150 presenze in serie A ed ex allenatore di Nocerina e Pro Vasto serie C, il bravissimo mister Massimo Vecchiotti grande tecnico con esperienze importanti nei settori giovanili e in vari campionati di eccellenza, Mario Lemme ex calciatore del Parma in serie A, Pescara e tante altre società di serie B, Giorgio Ventrella, Michele De Foglio, Lorenzo Iuso e Paolo Acquarola ex bandiere della Pro Vasto, oltre ai tanti giovani promettenti come i mister Nello Mazzatenta, Domenico Travaglini, Elia Portellini, il prof.Luciano Bucci, il prof. Simon Del Casale. Insomma, uno staff tecnico che a detta di molti è uno dei migliori della regione.

Questa è la conferma che la Virtus Vasto è da tanti anni ai vertici del calcio giovanile abruzzese e tante sono le società professionistiche interessate a tanti ragazzi che militano nella Virtus Vasto Calcio.

