"Le elezioni sono alle porte e sono tante le partite ancora aperte che condizioneranno il futuro di Vasto. Chi ha interessi speculativi e privatistici non vorrà certo rinunciare all’opportunità di mettere le mani sulla città. La sinistra di Vasto in questi anni ha avuto modo di crescere dal punto di vista amministrativo e di maturare la capacità di sintesi all’interno delle scelte dell’amministrazione. È proprio dall’opportunità di amministrare la città che abbiamo la maturità e la chiarezza dei pericoli e delle opportunità future. Su questo vogliamo lavorare concertando insieme alla cittadinanza attiva e all’associazionismo le scelte strategiche per il territorio".

Così il Circolo di Sinistra Ecologia e Libertà Vasto – Sinistra Italiana che invita tutti i cittadini a partecipare all’incontro pubblico indetto sabato 16 gennaio ore 16.30 presso la Società Operaia di Mutuo Soccorso, "per dialogare insieme del futuro di Vasto su sociale, ambiente, urbanistica, mobilità sostenibile, cultura, turismo e lavoro".