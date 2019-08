Noi soci del Lions Club di San Salvo, aderendo alla settimana mondiale del service per la lotta alla fame e alla povertà, organizziamo una colletta alimentare presso i Supermercati G.M. Raspa, in via Degli Oleandri, sabato 16 Gennaio, dalle ore 9 alle ore 13. Chiediamo la partecipazione massiccia della popolazione poiché il bisogno di cibo è essenziale per la vita e la cittadinanza sansalvese è nota per la sua generosità. Quanto raccolto sarà devoluto alla Parrocchia di San Giuseppe, dove il Parroco Don Raimondo Artese provvederà alla distribuzione ai meno abbienti e all’eventuale invio alla Caritas.

Ciascuno di noi è invitato a partecipare offrendo cibi a lunga conservazione (pasta, riso, orzo, farro, legumi, farina, zucchero, orzo, caffè, scatolame, formaggi secchi, salumi etc.) e prodotti per i bambini, come omogeneizzati, pappe, biscotti, latte etc. Noi Lions di San Salvo, coordinati dal vice presidente Emanuele Cieri, promotore dell’iniziativa, confidiamo nella solidarietà di tutti voi per soccorrere le famiglie giovani o gli anziani che, morsi dalla terribile crisi di questi anni, sono precipitati nell’incolpevole indigenza. Vi aspettiamo per un piccolo gesto umanitario in favore della vita!

Lions Club San Salvo