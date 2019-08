Anche lo scrittore Erri De Luca si aggrega alla battaglia contro i permessi di ricerca e trivellazioni petrolifere da parte della Petroceltic Italia al largo delle Isole Tremiti. Lo ha fatto ieri pubblicando un tweet sul proprio profilo: "Progetto di stupro: trivellazioni nel mare delle isole Tremiti. Guai al popolo suddito di cretini. Il nostro petrolio è la bellezza".

La presa di posizione sul noto social network ha ricevuto subito ampi consensi. Il movimento di protesta è in fermento da giorni e sta coinvolgendo diverse regioni italiane. Non è il primo personaggio di spicco del mondo della cultura che appoggia la lotta alle trivelle in Adriatico; sono ancora vive le immagini del compianto Lucio Dalla che ha partecipato alle manifestazioni di Termoli.

A San Salvo si è costituito nei giorni scorsi il locale comitato "No Triv": domenica 24 gennaio sarà in piazza Papa Giovanni XXIII (dalle ore 10) per raccogliere le firme dei cittadini.