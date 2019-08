I Comuni di San Salvo, Cupello, Monteodorisio, Scerni e Villalfonsina ricorrono al Tar contro il commissariamento del consorzio Civeta (che gestisce l'impianto di trattamento e la discarica in località Valle Cena a Cupello). Una settimana fa le giunte dei quattro Comuni hanno dato mandato al legale Luca Capecchi (con studio legale a Firenze) di presentare il ricorso al tribunale amministrativo contro la deliberazione della Regione Abruzzo n. 957/2015 e il decreto presidenziale n. 106 del 24 novembre 2015.

Le motivazioni saranno illustrate nel dettaglio nel ricorso, nel frattempo il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca commenta "Siamo contrari al commissiariamento perché riteniamo non ci fossero i presupposti per un atto simile che non sta portando l'annunciata spending review. Il Civeta è l'impianto industriale per il trattamento dei rifiuti più competitivo della regione e completamente pubblico. Esprimiamo quindi una forte preoccupazione. Abbiamo anche cercato di evitare lo scontro istituzionale, ma non abbiamo ottenuto risposta alla nostra richiesta di mediazione. Il Vastese è un territorio completamente commissariato, invece è giusto che decida da solo il proprio futuro". Il 27 novembre scorso alla guida del Civeta si è insiediata l'avvocato Lidia Flocco [LEGGI].

Il prossimo 20 gennaio i sindaci del territorio saranno ascoltati in Regione a L'Aquila in Commissione Vigilanza.