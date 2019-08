A San Salvo inizia a prendere forma il Trofeo Carnevale, la classica a circuito che di anno in anno, nel mese di febbraio, caratterizza l’avvio delle gare su strada in terra d’Abruzzo organizzata dal Velo Club San Salvo. Domenica 14 febbraio si celebra l’undicesima edizione sotto l’egida della Uisp Lega Ciclismo Abruzzo&Molise e con il patrocinio dell’amministrazione comunale sansalvese.

Il percorso di gara è il tradizionale circuito del lungomare di San Salvo, sulla distanza di 3 chilometri, da ripetere 17 volte con traguardo fissato in via Vespucci.

"Il Trofeo Carnevale è entrato nel cuore del pubblico sansalvese e degli appassionati di ciclismo – afferma Tonino Maggitti, presidente del Velo Club e responsabile dell’organizzazione – Dal 2006 siamo rinomati come la classica di apertura del ciclismo su strada in Abruzzo oltre a essere un evento di richiamo per le regioni limitrofe. Con grande e rinnovato entusiasmo ci buttiamo di nuovo in questa avventura organizzativa e cogliamo l’occasione per ringraziare enti, sponsor e partner che credono nella nostra manifestazione e lavorano alacremente per la buona riuscita della stessa”.

