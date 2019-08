Nella giornata di ieri è stata depositata in segreteria la sentenza del Tar Abruzzo, sezione di Pescara, relativa al punto di primo intervento di Gissi, che con deliberazione n. 188 del 30 luglio 2015 del Direttore Generale della ASL di Lanciano-Vasto-Chieti era stato riorganizzato con operatività h12.

Contro questa delibera, il Comune di Gissi, rappresentato dall'avvocato Cristiano Bertoncini, aveva fatto ricorso al tribunale amministrativo. Dopo la sospensiva in attesa del giudizio, lo scorso 17 dicembre è stata emessa la sentenza depositata ieri. I magistrati Michele Eliantonio (Presidente), Dino Nazzaro (Consigliere) e Alberto Tramaglini (Consigliere, Estensore) hanno di fatto dato ragione al Comune di Gissi, accogliendo il ricorso e annullando in parte la delibera, confermando che l'operatività del punto di primo intervento di Gissi deve rimanere h24.

Ovviamente soddisfatto il sindaco di Gissi, Agostino Chieffo: "Abbiamo conseguito un risultato importante non solo per Gissi, ma per tutto il territorio dell'Alto vastese, che - con la viabilità disastrata e in assenza di altre strutture in grado di assicurare assistenza - certamente non avrebbe potuto fare a meno di un punto di primo intervento h24. L'auspicio è che la Regione e la Asl vogliano prendere atto della decisione del Tar e riconsiderare l'importanza strategica di quello che era l'ospedale di Gissi per assicurare assistenza sanitaria e diagnostica per tutto il territorio".