"Nonostante le giustificazioni del presidente D'Alfonso, i numeri evidenziano chiaramente il disinteresse del Governo regionale per Vasto e il vastese. È quanto emerso in occasione della presentazione delle opere pubbliche previste dal Masterplan nella Sala consiliare del Comune di Vasto". Questo il commento sull'incontro a tema con il presidente della Regione Abruzzo (qui l'articolo) dei consiglieri comunali di Forza Italia Antonio Monteodorisio e Guido Giangiacomo, che aggiungono: "La delibera regionale n. 84/2015, ad eccezione del collegamento ferroviario tra porto di Vasto e zona industriale, non prevede altri interventi per il nostro territorio. Tutte le altre opere annunciate dal governatore (stradali, infrastrutturali) sono solo in programmazione, future ed eventuali, fuori dal Masterplan".

Per questo, per i rappresentanti di Forza Italia in Consiglio comunale, "al di là delle giustificazioni, gli atti approvati e deliberati esprimono la marginalità della città di Vasto. Si è deciso nuovamente di avvantaggiare altri territori, su 900 milioni di euro solo 20 per il vastese. Visto il ruolo del sindaco di Vasto come presidente dell'Anci, ci saremmo sinceramente aspettati molto di più, progetti ed interventi strutturali con l'ambizione di rilanciare l' economia di questo territorio che, anno dopo anno, diventa periferia d' Abruzzo. Gli annunci fatti dal Governatore potevano essere risparmiati ai cittadini vastesi, stufi della politica sfuggente e paludosa del governo regionale, solo annunci niente fatti".