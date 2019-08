Erano da poco passate le 5 del mattino quando un boato fortissimo, avvertito anche a centinaia di metri di distanza, ha svegliato i residenti di via Maddalena, nel tratto che dalla circonvallazione conduce verso San Lorenzo. L'esplosione di una bombola di gas, su cui verranno effettuati approfonditi accertamenti, ha provocato il crollo della pertinenza di una casa a tre piani, oltre a causare danni ad un furgone parcheggiato davanti alla porta e ad altre autovetture. La struttura, di proprietà di un uomo vastese, era in fase di completamento e, al momento, non era abitata.

I primi ad intervenire sono stati i residenti della casa accanto, parenti del proprietario dell'immobile. Subito si sono adoperati per spegnere le fiamme che avevano avvolto il furgone e poi si sono resi conto che il tetto della struttura era crollato arrivando al livello del suolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto, che hanno messo in sicurezza la zona, e gli agenti della volante della polizia.

Questa mattina, gli uomini del Commissariato di Vasto, guidati dal vicequestore Alessandro Di Blasio e su disposizione del procuratore Di Florio, hanno avviato le indagini per ricostruire le dinamiche dell'esplosione. La Procura, che ha messo l'area sotto sequestro, ha disposto la rimozione dei detriti per permettere alla scientifica di eseguire i rilievi necessari a capire cosa è accaduto all'alba di questa mattina. Fortunatamente l'episodio non ha provocato danni a persone.