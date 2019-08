È iniziato lo scorso fine settimana il campionato 2ª divisione femminile di pallavolo che, nel girone B, vede impegnate sei squadre del Vastese. Buono l'esordio per la Gtv Volley Cupello che ha battuto 3-0 la Magica Team Volley. La squadra guidata da Francesco Di Fabio e Nicola Baiocco, che ha aggiunto qualche giocatrice di esperienza al suo organico, è pronta per vivere una stagione da protagonista.

Vittoria all'esordio anche per la Pallavolo San Salvo nel derby con la Bts e per le giovanissime ragazze della BCC San Gabriele (che, come da tradizione, disputa il campionato con una formazione under) contro il Volley Gissi Roccaspinalveti.

La 1ª giornata

Pallavolo San Salvo - Bts San Salvo 3-0

Magica Team - Gtv Volley Cupello 0-3

BCC San Gabriele - Volley Gissi Roccaspinalveti 3-0