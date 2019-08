Mentre sono in atto i preparativi per l'estensione della raccolta differenziata a Vasto Marina continuano a registrarsi segnalazioni di rifiuti abbandonati per strada, in particolare nelle contrade. È Alessandro Frasca ad inviarci la foto che pubblichiamo, che mostra la gran quantità di rifiuti sparsa nel terreno in via Villa de Nardis. Una scena di ordinaria inciviltà che, purtroppo, capita troppo spesso di vedere. Ancora oggi c'è chi pensa bene di gettare i propri rifiuti dove capita, creando così uno "scenario" come quello mostrato nella foto.

L'azione di contrasto all'abbandono di rifiuti, se negli ultimi mesi ha portato a segnalazioni e multe, non è riuscita a scoraggiare i molti che, quotidianamente, si rendono responsabili di azioni del genere. Causando, come ricordiamo sempre in questi casi, un duplice danno alla comunità (e quindi anche a se stessi): all'inquinamento si aggiunge il danno economico, per il surplus di spesa necessario per la bonifica delle discariche abusive. Magari, poi, sono gli stessi inquinatori a protestare per la mancata dimunizione della tassa dei rifiuti.