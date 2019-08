Si è conclusa a Palmoli domenica 10 gennaio la mostra “Il tuo presepe al castello”, con la consegna degli attestati e dei doni a tutti i partecipanti, e la proclamazione dei primi tre classificati nelle sezioni junior e senior in cui erano divisi i quasi 50 presepi in gara. La mostra, ospitata nei suggestivi locali della antica torre del Castello di Palmoli, è stata molto apprezzata dai circa 1000 visitatori che hanno raggiunto da vicino e da lontano il centro di Palmoli.

La manifestazione, aperta con uno spettacolo dedicato alle tradizioni del Natale in Abruzzo è stata promossa dal Comune di Palmoli ma realizzata dalle associazioni del paese quali Proloco, Amici di Palmoli, Azione Cattolica, ed è stata aperta al pubblico per circa 15 giorni in cui i visitatori hanno potuto ammirare presepi tra i più diversi, dai classici napoletani, a quelli in terracotta, in pasta, nell’acqua, grandi e piccolissimi dentro conchiglie.

Le votazioni dei visitatori hanno proclamato nella sezione Junior al 1° posto il presepe di pasta dell’Azione Cattolica di Palmoli, al 2° il presepe classico della Scuola Elementare Giovanni XXIII di Palmoli, ed al 3° posto la scuola dell’infanzia Marinelle di San Salvo con un presepe colorato tutto in materiale di riciclo; nella sezione Senior il vincitore è Berardini Alessandro di Palmoli con il suo bellissimo presepe nella botte, al 2° posto il suggestivo presepe realizzato da persone di altre religioni, ovvero dai ragazzi ospiti del Centro di Prima Accoglienza presente a Palmoli, in barba alle polemiche nazionali sul presepe, mentre al 3° posto il presepe classico in stile napoletano di Luca Barisano, Michael Di Renzo e Marco Chiarella.

Un ringraziamento però da parte dell’organizzazione va a tutti quelli che hanno partecipato nella sezione Junior: il nido Baby (Palmoli), la Scuola dell’Infanzia di Palmoli, la scuola Media Giovanni XXIII di Palmoli, Manuel Masciulli (Palmoli), Alice e Francesco Di Ninni (Palmoli); nella sezione Senior hanno partecipato: Paola Palumbo (San Salvo), Cianitto Simone (Vasto), La Piccola Gerusalemme (Vasto),la squadra di calcio femminile Audax Phanthers Palmoli, la Pro Loco di Palmoli, Fabiana Gianforte, Daiana Conte e Maria Francesca Cocomazzi (Palmoli), Cece Daniele (Mafalda), il Bar Grottino (Palmoli) , Dario Oggiano (Pescara), Masciulli Rolando (Palmoli), Luana Spalletta (Palmoli), De Libertis Vincenzo (Palmoli), Mauri Silvio (Palmoli), Cericola Giulia (Vasto), Cieri Arcangelo (Palmoli), Canci Daniela (Vasto), Sofia e Daniel Tardò (Carunchio), Cialè Manuela (Carunchio), l’Associazione Veicoli Storici di Vasto, Amoroso Alfredo (San Salvo), Guglielmo Masciulli (Palmoli), Gruppo Mario Marmi (Palmoli), Masciulli Daniele (Perugia). L’appuntamento è per il prossimo anno, grazie di cuore a tutti.

Attilio Mauri