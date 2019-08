Da ieri i clienti dell’ufficio postale di via Giulio Cesare, grazie alla nuova app Ufficio Postale, possono richiedere il ticket di prenotazione allo sportello direttamente da smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi all’ufficio postale. La sede vastese è il primo ufficio in Abruzzo a dotarsi dell’innovativo servizio che progressivamente sarà implementato in altri uffici postali della regione.

Lo annunciano da Poste Italiane, spiegando: "Disponibile gratuitamente su GooglePlay e AppleStore, la prenotazione in mobilità è stata pensata per consentire al cliente di programmare per tempo la visita e presentarsi in ufficio a ridosso del turno, con una conseguente riduzione dei tempi di attesa. La nuova app Ufficio Postale è rivolta a tutti i cittadini, anche quelli che non sono in possesso di strumenti finanziari BancoPosta (conto corrente, Postepay, etc), che sono però interessati ai servizi offerti dall’Ufficio Postale. Prenotare il proprio turno allo sportello comodamente tramite app è semplice ed intuitivo. Basta collegarsi all’applicazione, individuare sulla mappa l’ufficio postale di riferimento tramite geolocalizzazione automatica oppure inserendo un indirizzo, un punto di riferimento o CAP e, una volta selezionata la sede (contrassegnata da un simbolo verde), cliccare su 'richiedi ticket'. Si aprirà una finestra con i servizi disponibili presso l’ufficio, contrassegnati da una lettera di riferimento, e i tempi di attesa medi relativi alla coda aggiornati in tempo reale. Una volta scelto l’orario di prenotazione, sullo schermo apparirà un ticket virtuale che indicherà il servizio prenotato, la data e l’ora precisa dell’appuntamento. Giunti in ufficio postale, per essere serviti basterà mostrare il biglietto elettronico all’operatore".

"Per rilasciare la nuova app e permettere ai clienti di prenotare il proprio turno virtualmente presso gli uffici postali abilitati, - prosegue la nota - Poste Italiane ha provveduto ad aggiornare il gestore delle attese dell’ufficio postale di Vasto, con una versione più evoluta della precedente che garantisce una gestione automatica e intelligente del traffico presente in sala. Nell’ambito dei lavori di ammodernamento, inoltre, sono stati realizzati due ulteriori sportelli riservati ai titolari di conto corrente BancoPosta e una sala consulenza dedicata ai prodotti assicurativi. Accanto alla possibilità di prenotare il biglietto di prenotazione, l’app Ufficio Postale mostra tutti i dettagli dell’ufficio postale, con gli orari di apertura e le indicazioni stradali per raggiungerlo dal punto in cui ci si trova in quel momento. Inoltre, la nuova app di Poste Italiane permette di accedere ai servizi delle operazioni più comuni, come il monitoraggio di una spedizione tracciata di Raccomandate, Assicurate e Pacchi, e consente di pagare i bollettini bianchi e premarcati e di inviare telegrammi, raccomandate e posta prioritaria (previa registrazione al sito www.poste.it, effettuabile anche da app)".