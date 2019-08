Si è costituito ieri a San Salvo il locale comitato "No Triv" che unisce diverse personalità della politica e della società sansalvese in difesa del Mar Adriatico.

L'idea è di Silverio Marzocchetti, esponente del Movimento 5 Stelle, che ha chiesto e ottenuto una convergenza di intenti tra le varie anime della città. L'invito è stato raccolto da diversi rappresentanti dei movimenti politici cittadini e della società civile; presente all'incontro "inaugurale" anche il vicensindaco (con delega all'Ambiente) Angiolino Chiacchia.

L'idea di un comitato cittadino trasversale è nata dopo il via libera del governo del 22 dicembre scorso all'attività di ricerca petrolifera della Petroceltic Italia srl a poche miglia di distanza dalle Isole Tremiti. Anche San Salvo, così, si unisce alla forte contestazione che sta unendo Puglia, Molise e Abruzzo per un permesso di ricerca che – soprattutto in quest'ultima regione – appare come una beffa dopo lo stop a Ombrina Mare.

Marzocchetti spiega che gli scopi del comitato sono due: "Sensibilizzare i cittadini che forse ancora non si rendono conto del pericolo e raccogliere le firme da consegnare al sindaco e al presidente D'alfonso per dimostrare che San Salvo c'è ed è unita".

Per raggiungerli, No Triv San Salvo "scenderà in piazza" già domenica prossima, 24 gennaio, per la prima raccolta firme.

Per contattare il comitato: pagina Facebook