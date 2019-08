Manca poco a una radicale inversione di rotta nelle temperature che hanno accompagnato finora l'inverno. Nei prossimi giorni, a partire da venerdì, il clima mite lascerà spazio a venti gelidi e nevicate anche a bassa quota. "La neve – secondo l'Agi – scenderà inizialmente tra i 500 e 700 metri per poi raggiungere nella notte tra sabato e domenica le coste adriatiche di Abruzzo, Molise e Marche. Domenica è prevista neve nel Pescarese, nel Teramano e nella provincia di Chieti e in quella di Campobasso, mentre il sole splenderà sul resto del Centro".

VECCHI E NUOVI PROBLEMI - Finora la stagione invernale non ha regalato precipitazioni nevose nel territorio. Le uniche nevicate si sono avute durante l'ondata di maltempo autunnale di fine novembre nei comuni dell'Alto Vastese (Schiavi d'Abruzzo, Castiglione Messer Marino ecc.). Mentre il Basso Vastese faceva i conti con la viabilità in crisi a causa dei crolli della Trignina e della fondovalle Treste, all'interno si sono registrati disagi per l'assenza di spazzaneve sulle Provinciali.

Finora la stagione clemente ha evitato altri disagi. Nel frattempo, però, 50mila euro del già esiguo piano neve della Provincia di Chieti sono stati dirottati per una sistemazione d'urgenza delle strade fortemente dissestate.