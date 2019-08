Si terranno nelle giornate del 16 e 17 gennaio le celebrazioni in onore di Sant'Antonio Abate in contrada Pagliarelli. Lo annuncia il presidente del Comitato feste "San Vincenzo Ferreri", Domenico Suriani, precisando gli eventi in programma.

Per sabato 16 gennaio, alle 18 prevista la Santa Messa e la benedizione del fuoco di Sant'Antonio Abate. Durante la serata verranno eseguiti canti tradizionali eseguiti dal coro della "SS. Maria Addolorata di Pagliarelli".

Domenica 17, invece, alle 9 deposizione della corona d'alloro al monumento "I caduti della terra" e premiazione del miglior tema della scuola elementare di San Lorenzo a cura del Lions Club Vasto Host; alle 10,15 Santa Messa e a seguire la tradizionale benedizione degli animali e dei taralli. Durante la giornata di domenica sarà anche premiato l'animale più bello e più raro e verrà offerto un rinfresco con scrippelle e vino gentilmente offerto dalla Cantina sociale "San Michele Arcangelo".