Dopo il passo avanti ufficiale di Francesco Menna, che durante l'ultima assemblea ha annunciato l'intenzione di candidarsi alle primarie (qui l'articolo), all'interno del Partito Democratico si continua a preparare il percorso per la consultazione interna al centrosinistra con la "discrezione" che ha caratterizzato l'ultimo periodo.

Appare ormai evidente, però, che può dirsi completamente accantonata l'ipotesi del "candidato unico" per quello che riguarda il Pd. Dopo l'ufficializzazione della candidatura di Menna, infatti, il segretario Antonio Del Casale - sentito a riguardo - ha auspicato che "le migliori energie del Pd e della coalizione sfruttino la possibilità data dalle primarie per mettere a confronto le proprie visioni di città", che lo stesso segretario ha detto di "recepire" con sfumature diverse. Da qui l'invito alla partecipazione, naturalmente rivolto non solo alle altre forze della coalizione, che fa riferimento alle alleanze politiche e regionali (con aperture a eventuali movimenti civici), ma anche alle varie anime del Pd. Il segretario ha anche annunciato che la bozza del regolamento è in valutazione e presto saranno presentate le scadenze del percorso delle primarie.

In questo contesto, il nome più atteso resta quello dell'onorevole Maria Amato, che però al momento resta a guardare: "La mia candidatura al momento non è in discussione", ha confermato la parlamentare del Pd anche durante l'ultima assemblea, ma in molti all'interno del partito la vorrebbero per ricompattare almeno in parte il Pd che altrimenti rischierebbe di frammentare oltremodo i voti a disposizione per le primarie e magari fare qualche "regalo" inaspettato a eventuali altri candidati dello schieramento che potrebbero avanzare proposte a riguardo, dal centro, con Abruzzo Civico e Il Nuovo Faro alla Sinistra.

Mentre al centro la candidatura di Edmondo Laudazi sembra piuttosto probabile, a sinistra è ancora tutto fermo, con Sel e la Sinistra Unita che non hanno ancora preso una posizione ufficiale. Sabato è prevista un'assemblea sul tema della incisività della sinistra sull'attività amministrativa del decennio guidato da Lapenna e sulle future prospettive. L'occasione buona, quindi, per cominciare a parlare di primarie in maniera organica.