Picchiata e derubata in casa. Vittima dell'aggressione è una pensionata di Monteodorisio, che domenica si è vista svaligiare la sua abitazione. E' accaduto nel centro del paese attorno alle 20, quando la donna ha sentito suonare al campanello di casa e ha aperto la porta. Per lei è stato l'inizio di un incubo, cominciato con la violenza: è stata spinta e picchiata.

Intontita, non ha potuto far nulla per chiedere aiuto fino a quando i ladri non sono andati via dopo aver arraffato di tutto, compresi i generi alimentari custoditi in frigo e credenza. Sul fatto indagano i carabinieri della Stazione di Cupello, che si sono recati sul posto e hanno raccolto denuncia e testimonianza della vittima.

Un simile episodio era accaduto circa un mese fa, sempre a Monteodorisio: due donne, madre e figlia, erano state malmenate e derubate in circostanze analoghe.