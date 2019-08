Inizia con una sconfitta in casa della capolista Tombesi Ortona il 2016 dell'All Games San Salvo. I biancazzurri di mister Lanza si presentavano in campo senza capitan D'Alonzo, squalificato. Alla sua assenza si sono aggiunte quelle di Marcone e Di Ghionno, infortunatisi nel riscaldamento. Nonostante gli uomini contati l'All Games nel primo tempo ha giocato alla pari con i padroni di casa, con il portiere ortonese decisivo contro Cassone, Ferrante e sul rientrante in biancazzurro Di Paolo.

Al 18' il Tombesi sblocca il risultato su calcio di rigore e poi, nella seconda frazione di gioco, trova subito due reti per il 3-0. Mister Lanza prova a sfruttare la carta del portiere di movimento ma senza ottenere gli effetti sperati. Infatti ad andare ancora in gol sono i padroni di casa. Sul 4-0 i sansalvesi hanno l'occasione per accorciare le distanze ma i tiri liberi di Di Renzo e Orticelli non vanno a segno. Dilaga il Tombesi che chiude il match sul 6-0. Ora la All Games, che rimane a 4 punti dalla zona playoff, potrà sfruttare due turni casalinghi, contro Es Chieti ed Avezzano.

La classifica

35 Tombesi

31 Audax Hatria

28 Real Guardiagrele

27 Sagittario

27 Città di Penne

23 All Games San Salvo

20 Avezzano

19 La Fenice

14 Atletico Silvi

13 Area L'Aquila

12 Celtic Chieti

11 Es Chieti

9 Lisciani Teramo

9 Minerva