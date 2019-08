Il dirigente scolastico della Nuova Direzione Didattica, la professoressa Nicoletta Del Re, comunica che le iscrizioni alla scuola dell'infanzia inizieranno lunedì 22 gennaio e termineranno sabato 27 febbraio.

Il dirigente, inoltre, invita i genitori dei bambini di 3 anni (o che compiono 3 anni entro aprile 2017) alle giornate di scuola aperta per conoscere le risorse umane, strumentali e strutturali del plessi di scuola dell'infanzia della Nuova Direzione Didattica: “A. Polsi” via De Gasperi, “Incoronata” via Incoronata, “San Lorenzo” via S. Lorenzo, “San Michele” via Stirling, “Smerilli” via Sant'Antonio Abate, “Vasto Marina” via Spalato, 22.

I docenti dei plessi sono a disposizione di bambini e genitori da lunedì 11 a venerdì 15 gennaio, dalle ore 11 alle ore 12.