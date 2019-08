Sono già 80 le firme raccolte tra le 10 e le 13 di ieri mattina dagli attivisti del Movimento 5 Stelle di Celenza sul Trigno per portare all'attenzione di amministratori e cittadini la situazione dell'ufficio postale che, a causa della riduzione delle giornate di apertura, fa registrare disagi agli utenti. Nei giorni di apertura, infatti, lunghe code agli sportelli, spesso formate da utenti anziani, che né posso attendere tutti seduti, né possono prenotare il posto tramite tradizionale "semaforo eliminacode".

Per questi e altri disagi riscontrati dopo la riduzione delle giornate di apertura, gli attivisti del Movimento 5 Stelle hanno promosso la raccolta firme "per discutere insieme ai cittadini quali iniziative intraprendere per migliorare il servizio postale". Le firme serviranno anche per richiedere un apposito ordine del giorno da discutere in Consiglio comunale.

Dopo l'iniziativa di ieri mattina in piazza del Popolo, si replicherà domenica prossima, dalle 10 alle 13.