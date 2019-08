L’Istituto Comprensivo Gabriele Rossetti di Vasto promuove le giornate di scuola aperta nel mese di gennaio per la visita delle sedi di Via Santa Caterina da Siena (Scuola dell'infanzia Santa Lucia) e via Ciccarone (Scuola media Rossetti) ricevendo genitori e studenti che dovranno iscriversi all’a.s. 2016/2017.

La scuola dell'infanzia Santa Lucia sarà aperta martedì 12 gennaio dalle 16.30 per illustrare l’organizzazione scolastica e per permettere la visita della scuola. La scuola secondaria di primo grado Rossetti, dopo l'apertura di oggi pomeriggio (11 gennaio) sarà aperta giovedì 14 gennaio, dalle ore 17.30, per illustrare POF e Moduli diiscrizione a.s. 2016/2017

In occasione delle suddette giornate si svolgeranno attività di laboratorio di Scienze, di Informatica, di Lingua Straniera, di Lettura espressiva, di Musica aperte a tutti gli studenti interessati. I docenti sono a disposizione per qualsiasi informazione sui percorsi formativi e sulle attività didattiche dei diversi indirizzi orientanti della scuola secondaria di primo grado.