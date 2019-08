Si fanno onore anche fuori regione le ragazze della BCC San Gabriele under 16, dominatrici del girone di eccellenza abruzzese. La squadra allenata da Maria Luisa Checchia è stata impegnata durante le vacanze natalizie in un torneo organizzato dalla Volalto Caserta, formazione che milita in serie A2, ottenendo una convincente vittoria.

In semifinale le vastesi hanno sconfitto per 2-1 il Tor Sapienza Roma. Poi, in finale hanno battuto per 3-2, dopo 2 ore di avvincente gioco, le pari età del Sabaudia, che in semifinale avevano sconfitto le padrone di casa del Caserta. Un risultato che fa iniziare con il sorriso il 2016 e che si è impreziosito con alcuni riconoscimenti individuali assegnati alle giocatrici vastesi. Ancora una volta una squadra giovanile della BCC San Gabriele riesce ad imporsi anche contro formazioni fisicamente più dotate, grazie alle ottime capacità tecniche e tattiche, frutto del duro lavoro in palestra con la guida di tecnici di primo livello.