E' stato il vento a far cadere le fioriere e una struttura in legno del Presepe vivente di Vasto. Lo dice Francesco Bevilacqua, dj che nella notte di sabato si trovava all'interno di un locale di via Santa Maria

“Erano le 3,45-3,50 di notte quando - racconta - abbiamo sentito dall’interno del locale dei rumori fortissimi provenienti dalla strada. Sono uscito fuori e ho visto che erano volati via un ombrellone e delle sedie che si trovavano all’esterno del locale. Mi sono affacciato dalle parti di Porta Catena e ho visto la struttura di legno a terra insieme alle transenne e ai vasi rotti. Meno di un’ora prima ero passato da quella parte, dove il locale ha un magazzino e le cose erano regolarmente al loro posto. Sono uscito fuori per raccogliere gli oggetti (alcuni anche molto pesanti) che erano volati via a causa delle forti folate di vento. Tra l’altro, a quell’ora non c’era in giro nessuno dalle parti di via Santa Maria”.

Ieri, in un comunicato stampa, gli organizzatori del Presepe vivente hanno attribuito, invece, i danni a un atto vandalico [LEGGI].