La Vastese vince di misura a Montorio e riprende la sua corsa in vetta nel campionato di Eccellenza, respingendo dell’inseguitrice Paterno. Decisivo il rigore di Armando Iaboni al 12’ del secondo tempo. I biancorossi, sostenuti da un centinaio di supporter arrivati da Vasto, nel primo tempo non riescono a sbloccare la partita. Nella prima parte di gara è il vento a condizionare il gioco dei 22 calciatori in campo. Per i biancorossi è Iaboni a impegnare Di Giuseppe, poi i padroni di casa ci provano su calcio di punizione e vanno vicini al gol con un tiro che colpisce la traversa, poi finisce sulla linea e sugli sviluppi dell’azione c’è il fuorigioco segnalato dal direttore di gara.

Nel secondo tempo arriva il vantaggio della Vastese. Al 12’ viene concesso un calcio di rigore che Iaboni non sbaglia siglando l’1-0. Il forcing dei padroni di casa non produce gli effetti sperati perchè la squadra di mister Colavitto riesce a reggere in difesa. Ai biancorossi annullato anche un gol per fuorigioco. Tanto agonismo in campo e un po' di tensione in tribuna anche durante i 4 minuti di recupero concessi nel secondo tempo. Al fischio finale esultano i tifosi della Vastese per questa importante vittoria esterna.

Montorio 88 - Vastese 0-1

MONTORIO: Di Giuseppe D’Orazio Pierleoni Durante Marano(91’ Napolitani) Testoni Islamovski Di Stefano(70’ Fidanza) Fragassi Carmona Gizzi All. De Amicis

VASTESE: Cattafesta De Fabritiis Guerrero Di Biase Giuliano Natalini Balzano D’Alessandro Tarquini Iaboni(73’ Della Penna) Giansante(73’ Faccini) All. Colavitto

Arbitro: Giuseppe Romaniello di Napoli (Boffa di Chieti e Di Salvatore di Avezzano) Ammoniti: Di Giuseppe, Marano, Testoni, Gizzi, Pierleoni(M); Natalini(C)

I risultati

Sambuceto - Alba Adriatica 0-0

Cupello - Capistrello 1-2

Val di Sangro - Francavilla 0-2

Renato Curi Angolana - Morro d’Oro 3-1

Celano - Paterno 1-3

Miglianico - San Salvo 0-0

Martinsicuro - Torrese 1-1

Montorio - Vastese 0-1

Pineto -Acquaesapone 3-0



La classifica

Vastese 45

Paterno 42

Pineto 35

Martinsicuro 33

Morro d'Oro 32

San Salvo 31

RC Angolana 29

Miglianico 26

Capistrello 24

Cupello 24

Alba Adriatica 24

Montorio 20

Sambuceto 21

Torrese 19

Francavilla 17

Val di Sangro 16

Celano 11

Acqua e Sapone 10