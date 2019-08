Raffiche di vento o vandali? Non è certa la causa dei danni a una struttura in legno utilizzata per il Presepe vivente di Vasto e ad alcune fioriere vicino a Porta Catena, lungo la scalinata che da via Santa Maria conduce alla loggia Amblingh, nel centro di Vasto.

A darne notizia sono gli organizzatori del Presepe vivente, sottolineando come "la caratteristica struttura in legno dell’uscita del presepe a Porta Catena è stata letteralmente distrutta e buttata giù per le scale assieme ad alcune transenne. Nell’incursione i vandali hanno anche distrutto un paio di fioriere lungo la gradinata", si legge in un comunicato inviato da Nicola D'Adamo.

I rappresentanti del Comitato "hanno prontamente informato le forze del’ordine e gli agenti del Commissariato sono subito intervenuti per i rilievi del caso. Con il sistema della videosorveglianza in funzione non dovrebbe essere difficile risalire ai responsabili". Secondo una prima ricostruzione l'episodio è avvenuto dopo le 3. Chiediamo più controlli durante i weekend - scrivono nella nota - sui locali che richiamano tanti giovani e non sempre osservano le ordinanze emanate a suo tempo dalle competenti autorità".