Oggi, domenica 10 gennaio, Linea Verde andrà alla scoperta dell’Abruzzo e dei suoi prodotti tradizionali. A partire dalle 12.20, su Rai Uno, Patrizio Roversi e Daniela Ferolla presenteranno luoghi e tipicità, culinarie e non solo, della regione, con una particolare attenzione alla costa dei Trabocchi e ai prodotti del Vastese.

"Per secoli i territori di questa regione, splendida ed allo stesso tempo impervia - si legge nella presentazione-, hanno sviluppato un’agricoltura unica nel suo genere. Patrizio inizierà dagli allevamenti di suini e vacche, al quale il territorio abruzzese ha sempre offerto pascoli eccezionali, passando per i prodotti derivati da questi animali, come gli ottimi formaggi e insaccati unici come la ventricina, fino ad arrivare a storiche produzioni come quella dell’uva da tavola.

Un percorso che ci farà però scoprire il rischio, anche per questi prodotti così tanto radicati sul territorio, che può correre il nostro made in Italy quando viene a contatto con il mercato globale. Daniela, sempre nel segno della tradizione, scoprirà l’antica arte dei cocci abruzzesi e visiterà Villa Santa Maria, piccolo borgo abruzzese vocato da secoli alla cucina".

Per rivedere la puntata [CLICCA QUI]