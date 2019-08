È stato il Bosco di Don Venanzio, a Pollutri, ad ospitare questa mattina la prima prova del campionato regionale di Cross (Corsa Campestre) con atleti arrivati da tutto l'Abruzzo per gareggiare sui sentieri della riserva naturale. Organizzazione della gara affidata dalla Fidal Abruzzo alla Podistica Vasto, con Antonia Falasca e gli altri atleti della società biancorossa che hanno potuto contare sulla competenza di un tecnico esperto come Alessandro Brattoli. La gara si è svolta in tre fasi, prima i giovani, poi le donne e infine gli uomini, con gli atleti che si sono dati battaglia sui sentieri del bosco, resi ancor più "difficoltosi" dal fango. Ad imporsi nelle due gare senior sono stati Biniyam Senibeta Adugna e Marialuisa Rulli, volti noti del podismo abruzzese. Tra le donne ottima la prestazione della vastese Annalisa Di Pietro, 5ª assoluta, così come buone sono state le prove degli atleti della Podistica San Salvo, con un buon risultato per Vincenzo Del Villano, partecipanti alla gara. Nota di merito per Douglas Scarlato, primo nella categoria juniores, che ha corso i suoi 4 giri tenendo il ritmo di Adugna. L'assistenza alla gara è stata garantita dal gruppo comunale di protezione civile di Vasto e dalla protezione civile Valtrigno. Soddisfatti gli organizzatori e i partecipanti alla gara per questo primo appuntamento del 2016 dedicato alla corsa nel Vastese.

Risultati

Per i risultati completi clicca qui

Allieve - 4 km.

1. Zoe Pretara

2. Francesca Mastrippolito

3. Chiara Martina

Allievi - 5 km.

1. Manuel Di Primio

2. Luigi Cirotti

3. Matteo Rossi

12. Giuseppe Costanzo (Pod.Vasto)

Juniores Donne - 6 km

1. Micaela D’Ambrosio

2. Alice Ciamarone

3. Anna Piro

Juniores Uomini 8 km.

1. Douglas Scarlato

2. Federico Odoardi

3. Armando Di Ciano

Senior Uomini 10km

1. Biniyam Senibeta Adugna

2. Alberico Di Cecco

3. Alessio Bisogno

24. Vincenzo Del Villano (Pod. San Salvo)

30. Giuseppe Iezzi (Pod. San Salvo)

31. Maurizio Ronzitti (Pod. Vasto)

36. Giuseppe La Verghetta (Pod. Vasto)

46. Gianluca Evangelista (Pod. Vasto)

47. Luciano Fabrizio (Pod. Vasto)

51. Antonio Sambrotta (Pod. San Salvo)

52. Nicola Miri (Pod. San Salvo)

53 Costantino Torricella (Pod. San Salvo)

58. Leonardo Palmisciano (Pod. San Salvo)

Senior Donne 8 km.

1.Marialuisa Rulli

2. Lorella Buzzelli

3.Marilena Aceto

5. Di Pietro Annalisa (Pod. Vasto)

13. Antonella Sanese (Pod. San Salvo)

14. Silvia Moretti (Pod. San Salvo)

17. Antonella Castorio (Pod. San Salvo)

18. Maria Di Luca (Pod. San Salvo)