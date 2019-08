Per evitare l'impatto con un'auto, una moto è finita contro la vetrina del negozio Paper Moon, in corso Mazzini a Vasto. È successo oggi pomeriggio, attorno alle 15, quando un uomo, in sella alla sua moto Yamaha, stava percorrendo corso Mazzini. Secondo una prima, ufficiosa ricostruzione dell'accaduto, il centauro avrebbe cercato di evitare una Renault Modus che stava parcheggiando sul lato opposto al proprio senso di marcia.

L'uomo avrebbe sterzato per scongiurare l'impatto con l'autovettura ma, per evitare di finire contro un albero presente a bordo strada, ha deviato la sua traiettoria, salendo sul marciapiedi.

A quel punto, però, non è riuscito più a controllare la sua moto che è finita contro la vetrina dell'attività commerciale, sfondandola. Per il motociclista è stato necessario il trasporto all'ospedale San Pio da Pietrelcina per gli accertamenti clinici. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per effettuare i rilievi dell'incidente.