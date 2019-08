Casalbordino - Virtus Ortona 2-0 - Inizia con una vittoria il girone di ritorno del Casalbordino. Dopo la sconfitta rimediata nell'ultimo turno di campionato, i giallorossi battono 2-0 l'Ortona e raggiungono a quota 29 il Vasto Marina, oggi sconfitto. Le reti arrivano nel primo tempo, entrambe con lo zampino di Mucci. Al 25' è lui a subire fallo in area con l'arbitro che decreta il calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Soria che non sbaglia e segna l'1-0. Ancora Mucci protagonista, al 34', con la rete del raddoppio che consente ai casalesi di giocare con tranquillità il secondo tempo. "Dopo i due gol è stata una partita in discesa - commenta patron Santoro a fine gara -. La difesa è stata attentissima, con una menzione speciale per Di Sante che, schierato come terzino, non ha sbagliato nulla".

Reti:25’ Soria rig., 33’ Mucci

Casalbordino: Forlani, Del Giango, Di Sante, Di Pasquale, Frangione, Colanero, Tallarino(60’ Santini), De Cillis, Mucci(79’ Lombardozzi), Soria, Berardi. All. Farina - Ortona: Raspa, Luciani(41’ Granata), Pantalone(58’ D’Aprile), Granata, Spoltore, Lieti, Liberato, Scioletti, Dragani(37’ Filippone), Maccarone. Tano All. Sanguedolce - Arbitro: Davide Sciubba di Pescara (De Filippis e Moscato di Vasto) Ammoniti: Lieti, Scioletti(O)

Silvi - Vasto Marina 1 - 0 - Sconfitta con qualche rimpianto per il Vasto Marina nella prima giornata del girone di ritorno. La squadra di mister Cesario è scesa in campo con ben 7 under, diventati 8 dopo l'infortunio di Marino, ma non per questo ha sfigurato contro il Silvi. Il match è rimasto in equilibrio fino al 70' quando Sorgentone è riuscito ad andare in gol sfruttando una buona ripartenza su cui i calciatori del Vasto Marina non hanno saputo trovare le adeguate contromisure. "Oggi eravamo in emergenza - commenta Dino Monteferrante - ed è un peccato per come è andata la partita. Ce la siamo giocata e alla fine abbiamo preso gol in contropiede".

Reti: 70’ Sorgentone

Silvi: Bartoletti, Morlando, Forcella, Ferretti, Florindi, Vianale, Cammisa(83’ Parretta), Forlano, Recchiuti, Di Marco, Memmo(57’ Sorgentone), All. Spizzirri - Vasto Marina: Villamagna, Pilone, Bozzelli, Galiè, D’Aprile, Nocciolino, Marino(46’ Cieri), Ciccotosto, Madonna, Di Gennaro(76’ Marchesani), Forte(64’ Di Santo). All. Cesario - Arbitro: Matteo D'Orazio di Teramo (Caporali di Pescara e D’Orazio di Lanciano) - Ammoniti: Florindi, Di Marco, Memmo(S); Pilone, Galiè, Madonna(V)

I risultati

Castello 2000 - Passo Cordone 0-2

Castiglione Valfino - Fossacesia 0-0

Fara San Martino - Il Delfino Flacco Porto 1-1

Pinetanova - Palombaro 1-1

Pro Sulmona - Penne 0-0

River Casale - Bucchianico 1-0

Torre Alex - Villa 2015 1-2



La classifica

35 Il Delfino Flacco Porto

35 Penne

33 Pro Sulmona

30 Passo Cordone

29 Casalbordino

29 Vasto Marina

28 Fossacesia

28 River Casale

28 Silvi

23 Castello

21 Bucchianico

21 Torre Alex

21 Villa 2015

19 Fara San Martino

15 Virtus Ortona

14 Castiglione Valfino

14 Palombaro

13 Pineta