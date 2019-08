Miglianico - San Salvo 0-0

Solo un punto per l’U.S. San Salvo nella 19ª giornata del campionato di Eccellenza. Sulla scia dell’entusiasmo di un 2016 iniziato nel migliore dei modi, l’U.S. San Salvo si presenta a Miglianico con un buon numero di sostenitori al seguito. Primo tempo che finisce a reti bianche, pur con un San Salvo pronto a lanciarsi in avanti a caccia del gol nonostante l’assenza per squalifica di capitan Marinelli.

In un paio di occasioni, con Mastrojanni e Ferrante, i biancazzurri si fanno pericolosi dalle parti di Pompei senza però trovare la via del gol. Per i padroni di casa da segnalare solo un’azione pericolosa nella prima parte, ben respinta dalla retroguardia sansalvese. Nel secondo tempo le cose non cambiano, con la squadra di mister Rufini che cerca con insistenza il gol del vantaggio arrivando sempre ad un soffio dalla concretizzazione. Rammarico per il palo colpito da Felice e per le occasioni capitate a Ferrante e Mastrojanni, già protagonisti nel primo tempo. Finisce zero a zero con il San Salvo che conquista appena un punto dopo la bella prestazione di mercoledì scorso.



Miglianico - San Salvo 0-0

MIGLIANICO: Pompei Miccoli Colarossi Giandonato(87’ Fiaschi) Tacconelli Conversano Di Pompeo(65’ Ferri) Perfetti Damiano(87’ Di Michele) De Leonardis Di Muzio All. D’Ambrosio

US SAN SALVO: Cialdini D’Aulerio Ramundo Triglione Ianniciello Felice Ferrante(75’ Consolazio) Tafili Mastrojanni Di Ruocco Quaranta All. Rufini Arbitro: Giorgio Di Cicco di Lanciano (Sica e Carella de L’Aquila) Ammoniti: Pompei, Miccoli, Perfetti(M); Triglione, Ferrante Mastrojanni, Consolazio(S)

Cupello - Capistrello 1-2

A passare in vantaggio è la squadra ospite che, al 12’, trova la rete di Di Fabio. Dopo sette minuti il Cupello trova il pareggio con Quintiliani. Il calciatore rossoblu dedica il gol a suo fratello Sante che, con la maglia dell’Ortona, mercoledì scorso ha subito la frattura di tibia e perone. Si va al riposo in parità ma al rientro in campo il Capistrello torna in vantaggio. Dema ci mette appena un minuto ad andare in gol portando il punteggio sul 2-1 per gli ospiti. Finisce così, con i padroni di casa che non riescono a trovare il gol del pareggio e lasciano agli avversari l'intera posta in palio.

Cupello - Capistrello 1-2

CUPELLO: Marconato, Antenucci, Berardi, D’Adamo, Martelli, Del Bonfiro, Cardone(6’st Maio), Quintiliani, Monachetti, Avantaggiato,Tucci(26’st Fiore). A disp: Tascione, Nanni, D’Alessandro Bruno, Marchioli. Allenatore: Di Francesco

CAPISTRELLO: Croce, D’Orazio, Venditti D., Mauti, De Meis L., Di Fabio, Franchi(30’pt Di Gaetano), Palleschi(33’st Miocchi), Lepre, De Meis E., Dema. A disp: Salustri, Antonelli, Salatiello, Venditti L., Fantauzzi. Allenatore: Torti Arbitro: Romanelli di Lanciano Reti: 12’pt Di Fabio(CA), 18’pt Quintiliani(CU), 1’st Dema(CA) Note: Ammoniti: De Meis L., D’Orazio(CA); Martelli(CU)

I risultati

Sambuceto - Alba Adriatica 0-0

Cupello - Capistrello 1-2

Val di Sangro - Francavilla 0-2

Renato Curi Angolana - Morro d’Oro 3-1

Celano - Paterno 1-3

Miglianico - San Salvo 0-0

Martinsicuro - Torrese 1-1

Montorio - Vastese 0-1

Pineto -Acquaesapone 3-0



La classifica

Vastese 45

Paterno 42

Pineto 35

Martinsicuro 33

Morro d'Oro 32

San Salvo 31

RC Angolana 29

Miglianico 26

Capistrello 24

Cupello 24

Alba Adriatica 24

Montorio 20

Sambuceto 21

Torrese 19

Francavilla 17

Val di Sangro 16

Celano 11

Acqua e Sapone 10