Ancora incidenti nei pressi della rotatoria sulla statale 16 al confine tra San Salvo Marina e Montenero di Bisaccia. Un punto dove ormai settimanalmente si registrano scontri di diversa gravità. Di recente sono stati almeno 3 gli episodi di particolare criticità, risoltisi fortunatamente senza conseguenze gravissime per le persone: il 29 novembre l'auto con a bordo due giovani è finita contro il pilastro del ponte pedonale [LEGGI], poi il 20 dicembre [LEGGI] e la notte dell'1 gennaio [LEGGI], due auto sono uscite fuori strada.

Questa notte il primo dei due incidenti è avvenuto alle 3, quando la Lancia Lybra sw guidata da una donna, che percorreva la ss16 in direzione sud, è finita fuori strada fermando la sua corsa sul terreno che costeggia la carreggiata. Sul posto sono intervenute l'ambulanza della Valtrigno e quella del 118 di Vasto che hanno trasportato la donna e suo figlio, un ragazzo di 13 anni, in ospedale per gli accertamenti clinici.

Un'ora e mezza più tardi il secondo incidente. Questa volta una Fiat Panda, guidata da un giovane pugliese, con accanto un'amico, ha perso aderenza ed è andata a finire sulla corsia opposta, fermandosi poi contro il marciapiede. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Vasto che hanno richiesto l'intervento dei sanitari della Valtrigno. I due giovani se la sono cavata con escoriazioni al viso e alle mani.