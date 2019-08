Inizia con una vittoria in trasferta il 2016 della BCC San Gabriele. La squadra allenata da Maria Luisa Checchia è riuscita ad imporsi per 3-1 (23-25/25-17/18-25/23-25) in casa del Pescara 3, una delle formazioni migliori del girone A del campionato di serie C. Una sfida intensa in cui le vastesi si sono battute punto a punto ma alla fine hanno avuto la meglio sulle avversarie. Senza sbavature la prova della BCC San Gabriele, trascinata in attacco dalla solita Cladia Scampoli sempre ben supportata da Giada Russo e con la ricezione molto positiva in particolare con Martina Di Santo.

La vittoria esterna consente alle vastesi di tornare ad occupare il secondo posto in coabitazione con l'Antoniana, alle spalle dell'Orsogna ormai in fuga. Proprio l'Antoniana sarà di scena domenica prossima nella palestra del centro sportivo San Gabriele per una sfida da alta classifica. Di Santo e compagne, galvanizzate da questa vittoria alla ripresa del campionato, avranno una settimana di allenamenti per prepararsi ad affrontare la difficile sfida.

La classifica

28 Orsogna *

24 Antoniana Volley

24 BCC San Gabriele

22 Dannunziana

22 Arabona Volley

20 Re-Hash Nereto

20 Pescara 3

15 Giulianova

14 Edasairservice

10 Italiangas Termoli *

8 Teramo *

8 Cus L'Aquila *

5 Volley Ball Lanciano *

2 Pratola*

*una partita in meno