La settimana del ritorno in campo delle formazioni di Eccellenza e Promozione è stata e sarà molto impegnativa. Dopo il turno infrasettimanale dell’Epifania, arrivato a seguire della pausa natalizia, Vastese, San Salvo, Cupello, Vasto Marina e Casalbordino saranno chiamate nuovamente a giocare questa domenica. Tra chi ha accusato le due settimane di stop e chi invece ha ottenuto bottino pieno, questo finesettimana sarà importante per le cinque formazioni locali conquistare i tre punti.

La capolista Vastese, reduce dal pareggio senza emozioni col Pineto, sarà di scena sul campo del Montorio 88, squadra con la quale –nel girone di andata- i biancorossi trovarono in casa la prima vittoria stagionale. In quell’occasione fu decisivo il poker di Iaboni che ne segnò quattro di gol, facendosi subito amare dal pubblico di Vasto. Oltre a lui segnò anche Tarquini, capocannoniere dell’eccellenza attualmente insieme a Lepre (11 reti). Non sarà facile conquistare i tre punti contro la formazione di casa che questo mercoledì ha ottenuto un pareggio più che prezioso contro la vice capolista Paterno (1-1, stesso risultato della gara di andata). Per i ragazzi di mister Colavitto sarà importante tornare al gol che è mancato contro la formazione di mister Donatelli. Il tridente d’attacco composto da Giansante, Iaboni e Tarquini non ha brillato, ma certamente le condizioni del campo non hanno aiutato in questo. Chissà se Colavitto riproporrà il 4312 schierato all’Aragona due giorni fa, o se cambierà qualcosa. Una cosa è certa: vincere sarà fondamentale soprattutto perché l’inseguitrice Paterno sarà impegnata a Celano, in un campo dove fare bottino pieno non è per niente facile. I marsicani domenica prossima se la vedranno col Pineto e qualche punto potranno perderlo per strada. Per questo motivo i biancorossi non possono farsi scappare l’occasione di allungare maggiormente.

In casa U.s. San Salvo c’è ancora aria di festa dopo il successo nella finale di Coppa Italia ed in campionato. Il 2-1 con il Sambuceto firmato dalle reti di Di Ruocco e Ianniciello ha permesso ai biancazzurri di partire con il piede giusto in questo 2016. Questa domenica i ragazzi di mister Rufini saranno di scena a Miglianico dove proveranno a ripetersi per continuare a sperare in uno posto nei playoff o, ancora meglio, nella risalita verso i primi posti della classifica. All’andata finì 3-2 per i sansalvesi con le reti decisive dei ‘gemelli del gol’ (doppietta di Marinelli e gol dell’ex Antenucci). Stavolta il San Salvo non potrà fare affidamento su nessuno dei due. Antenucci perché partito verso Pineto, mentre Marinelli mercoledì è stato espulso e dunque salterà la trasferta di Miglianico. Oltre al capitano, non ci sarà anche Di Pietro, ancora fermo per infortunio. La zona playoff dista attualmente appena due punti e ne serviranno altri tre questa domenica. D’ora in avanti non sono concessi più passi falsi e questo i biancazzurri lo sanno.

A Cupello l’entusiasmo non si ferma. Dopo la ‘rinascita’ attuata dal mese di novembre in poi, i rossoblù sono tornati alla vittoria nella prima del 2016 contro una Torrese ancora scossa dalla morte del proprio presidente. Una partita giocata alla perfezione questo mercoledì in trasferta, chiusa con un netto 4-0. I punti in classifica dei ragazzi di mister Di Francesco sono ventiquattro, otto in meno rispetto a quelli di Pineto, Morro d’Oro e Martinsicuro le quali- se oggi fosse finita la stagione regolare- sarebbero qualificate ai playoff. Domani al Comunale arriverà il Capistrello, formazione con gli stessi punti in classifica dei cupellesi e con la stessa voglia di conquistare i tre punti dopo la vittoria di tre giorni fa col Miglianico (2-1). Tra le fila rossoblù mancheranno gli squalificati Benedetti e D’Antonio, ai quali si aggiunge l’assenza di Maio, ancora out per infortunio.

Per quanto riguarda il Campionato di Promozione, non è stato un inizio di 2016 del tutto positivo per Vasto Marina e Casalbordino- per quest’ultima non lo è stato per niente. I vastesi, decimati dalle assenze, hanno stretto i denti contro il River casale, portando a casa un pareggio che di certo non male non fa. Questo finesettimana sarà importante trovare i tre punti contro il Silvi in trasferta- all’andata finì 2-0 a favore dei ragazzo di mister Cesario. Torna a disposizione Villamagna, mentre Cesario, Muratore e Piermattei è difficile che potranno recuperare dall’infortunio. Mancherà anche Di Biase che dovrà osservare un altro turno di squalifica, l’ultimo. I casalesi, dopo il ‘pasticcio’ combinato nella sconfitta casalinga col Villa 2015 (4-3 dopo il vantaggio iniziale- 3-1), hanno urgentemente bisogno di trovare i primi tre punti dell’anno e proveranno ad ottenerli sempre in casa questa domenica contro la Virtus Ortona, cercando di fare meglio di quanto fecero nell’esordio in campionato, quando ad Ortona Della Penna e l’ex Berardi contribuirono al 2-2- tra le fila avversarie segnò una doppietta Sferella. Mancheranno all’appello Rossi (squalificato), Della Penna e Marchioli (infortunati).

Tutte le sfide della diciannovesima giornata (Eccellenza)

Celano-Paterno

Cupello-Capistrello

Martinsicuro-Torrese

Miglianico-San Salvo

Montorio-Vastese Calcio

Pineto-Acqua e Sapone

RC Angolana-Morro d’Oro

Sambuceto-Alba Adriatica

Val di Sangro- Francavilla

La classifica

Vastese 42

Paterno 39

Martinsicuro 32

Morro d'Oro 32

Pineto 32

San Salvo 30

RC Angolana 29

Miglianico 25

Capistrello 24

Cupello 24

Alba Adriatica 23

Montorio 20

Sambuceto 20

Torrese 18

Val di Sangro 16

Francavilla 14

Celano 11

Acqua e Sapone 10

Tutte le sfide della diciottesima giornata (Promozione)

Casalbordino-Virtus Ortona

Castello 2000-Passo Cordone

Castiglione Valfino-Fossacesia

Fara San Martino- Il Delfino Flacco Porto

Pinetanova-Palombaro

Pro Sulmona-Penne

River Casale-Bucchianico

Silvi-Vasto Marina

Torre Alex-Villa 2015

La classifica

Il Delfino Flacco Porto 34

Penne 34

Pro Sulmona 32

Vasto Marina 29

Fossacesia 27

Passo Cordone 27

Casalbordino 26

River Casale 25

Silvi 25

Castello 23

Bucchianico 21

Torre Alex 21

Fara San Martino 18

Villa 18

Virtus Ortona 15

Castiglione Valfino 13

Palombaro 13

Pinetanova 12