Sono previste per le domeniche del 10 e del 31 gennaio le due giornate di orientamento organizzate dall'Istituto d'Istruzione Superiore "Pantini-Pudente" di Vasto.

Le sedi del Liceo Artistico di via dei Conti Ricci, del Liceo Classico di via D. G. Rossetti e dei Licei Economico-sociale, Linguistico e delle Scienze umane di via Madonna dell'Asilo saranno a disposizione di quanti vorranno conoscere l'offerta formativa dell'Istituto dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.