Varchi elettronici per gli automobilisti indisciplinati che invadono le aree pedonali e Targa System 2.0 per scoprire a distanza le auto rubate, quelle prive di assicurazione e tutti i mezzi che, pur sequestrati, vengono messi ugualmente in circolazione. Saranno queste le novità previste nel 2016 sulle strade di Vasto.

Varchi elettronici - C'è un progetto elaborato dalla polizia municipale per l'istitutzione di varchi elettronici dotati di telecamere in grado di rilevare le targhe delle auto che violano le isole pedonali della città antica.

"Si tratta - conferma Giuseppe Del Moro, comandante della polizia municipale - di un'integrazione della videosorveglianza al fine di consentire un maggior controllo delle zone a traffico limitato. E' una seconda fase, che prevede l'installazione di altre telecamere in vicoli e piazze della città antiza che attualmente ne sono privi, come in piazza Caprioli, piazza Santa Chiara, piazza del Popolo e piazza Pudente". Pe il potenziamento della rete di sorveglianza video attivata nelle scorse settimane, il Comune ha in cassa 150mila euro.

Furti e sequestri - A breve il Comando di piazza Rossetti sarà dotato del Targa System 2.0, "uno strumento operativo - spiega Del Moro - che ci consentirà di controllare le auto in transito, scoprendo veicoli privi di assicurazione, rubati o in circolazione nonostante siano sotto sequestro".

Il Targa System ricorda vagamente un autovelox: è dotato di un apparecchio di ripresa montato su un cavalletto, che viene posizionato ai margini delle strade ed è controllabile a distanza tramite un portatile o un tablet, attraverso cui gli agenti, al transito del veicolo, acquisiscono in tempo reale le informazioni necessarie a verificare la regolarità della circolazione.