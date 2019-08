È stato inseguito in auto e poi, una volta raggiunto, colpito con una roncola. È successo intorno alle 12.30 a San Salvo, in via Tosti (zona 167).

Dai racconti di chi ha assistito alla scena, pare che dopo l'inseguimento ci sia stata un'accesa discussione tra due uomini del posto. Uno dei due impugnava una roncola; durante il diverbio ha colpito l'altro.

Prima che la situazione degenerasse sono stati alcuni residenti a separarli. Alcuni di loro hanno disarmato l'uomo invitandolo a desistere.

Ad avere la peggio è stato un 42enne. Entrambi sono del posto, l'aggressore è stato riconosciuto da diversi testimoni che hanno anche allertato i vigili urbani. L'aggredito ha fortunatamente riportato solo qualche escoriazione e ha raggiunto l'ospedale "San Pio" di Vasto per accertamenti. Entrambi i protagonisti della vicenda sarebbero di San Salvo; il tutto è avvenuto per futili motivi. La municipale ascolterà l'aggredito appena dimesso per ricostruire la vicenda.