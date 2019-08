Le Rsu della Pilkington tornano a sollecitare la Provincia di Chieti sul caso dell'assenza di illuminazione e segnaletica in alcuni tratti nella zona industriale sansalvese [LEGGI].

"La situazione dei lavoratori – scrivono – in particolare quelli della Pilkington Nsg, è diventata insostenibile. Non è più possibile procrastinare la risoluzione definitiva del problema che riguarda la loro sicurezza. I lavoratori giornalmente attraversano aree completamente assenti di segnaletica pedonale con l’aggravante del non funzionamento delle torri Babel che dovrebbero illuminare le zone di transito. Fiduciosi del suo interessamento per la risoluzione dei temi in oggetto la RSU Le sottolinea che qualora le risposte non siano risolutive, metterà in campo qualsiasi tipo di iniziativa. Cogliamo l’occasione per ringraziare, aldilà delle strumentalizzazioni politiche che il tema possa sollevare, quei pochi amministratori locali e quei pochi rappresentanti regionali e nazionali che si sono interessati al problema".